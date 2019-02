Queste le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa.

“Concordo nel dire che questa squadra ha un futuro, abbiamo un gruppo abbastanza giovane. Hamsik ha lasciato ma continueremo ad essere competitivo. Non voglio che questo sia un anno di transizione perchè ci giochiamo ancora tanto. In Champions non potevamo fare di più, la partita del Psg ha dimostrato che sono tra i principali candidati. In Europa League dobbiamo giocare con lo stesso spirito.”

