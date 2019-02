Insigne: “Il gruppo ha fame di vittoria. Ci siamo stufati di partecipare”

Lorenzo Insigne ha parlato così durante la conferenza stampa di vigilia della gara di Europa League contro lo Zurigo.

“Il gruppo ha fame di vittoria, ci siamo scocciato di partecipare. Siamo un gruppo sano che lavora duro tutti i giorni, ogni anno diciamo sempre vinciamo vinciamo ma poi non vinciamo nulla. Dobbiamo stare tranquilli perchè prima o poi qualche soddisfazione ce la togliamo. In questi giorni ci siamo allenati benissimo, è sempre una competizione europea. Siamo il Napoli e dobbiamo arrivare fino in fondo. Scenderemo in campo con la giusta cattiveria.”

