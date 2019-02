Ancelotti: “Ruolino Juve unico in Europa. Non credo ai playoff per ravvivare il campionato”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, nella conferenza stampa della vigilia del match contro lo Zurigo, ha parlato anche della rincorsa alla Juventus e dei correttivi per ravvivare il campionato.

“E’ una domanda complessa, c’è una squadra che domina e dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili, non solo noi ma tutti, per avvicinarla dal punto di vista tecnico. Quest’anno ha fatto ancora di più, ha un ruolino che non ha nessuno in Europa, è andata più forte rispetto agli anni scorsi. Non credo ai play-off, serve una crescita graduale in base ai propri passi”.

