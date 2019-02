Ancelotti a Sky: “Il distacco dalla Juve? Merito loro, non sono preoccupato dalle nostre prestazioni”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Zurigo.

“Bisogna lavorare sulla fase offensiva, è una questione di consapevolezza perché certe cose non ci stano riuscendo. Serve pazienza, poi magari cambia il momento e si inizia a fare gol. Dietro c’ una certa solidità che non va dimenticata.

Verdi? La sua stagione è stata altalenante a causa degli infortuni e delle ricadute, non è riuscito a trovare continuità.

I cambi con lo Zurigo non saranno legati al pensiero della sfida al Parma, le rotazioni non arrivano dal risultato dell’andata ma dalle energie spese in Svizzera e contro il Torino. Sono contento che Chiriches possa giocare dal primo minuto.

In campionato le prestazioni sono sempre state ottime, anche se il distacco sia dalla Juve che dal quinto posto è sempre stato importante. Questi punti di svantaggio non sono un nostro demerito ma un merito della Juve.

Sette punti persi con Inter, Fiorentina e Torino? C’è rammarico per il risultato non per le prestazioni. Il campionato resta molto vivo ed aperto, tra poco c’è lo scontro diretto e vediamo cosa succede”.

