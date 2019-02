L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha sottolineato in conferenza stampa quanto sia importante questo momento della stagione per il futuro del Napoli, deciso a vincere l’Europa League.

“Siamo tutti sotto esame, deve essere uno stimolo per tutti, siamo arrivati alla fase decisiva della stagione. Adesso ogni partita può essere decisiva, sopratutto in Europa League dove se sbagli vai a casa e non puoi pensare più alla gara successiva. Noi invece vogliamo pensarci fino alla fine.

