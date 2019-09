Ancelotti: “Spogliatoi? Esternazione fatta col cuore. Milik e Insigne stanno bene”

Carlo Ancelotti parla ai media nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, terza giornata di campionato.

“I lavori per gli spogliatoi procedono celermente. La mia è stata un’esternazione fatta col cuore. C’era e c’è ancora un po’ di proccupazione. Ci dovevano essere consegnati il 31 agosto quindi è normale un po’ di amarezza e delusione. Visto che lo Stadio è stato rimodernato credo che la città merita dei servizi all’altezza. L’argomento è chiuso. Ci si poteva pensare prima. Al Napoli spettano gli arredi e arredarli un’area così grande in un giorno o due non è facile.”

“La condizione generale della squadra è buona. Quelli che sono rimasti qui hanno lavorato bene, quelli che avevano infortuni hanno lavorato con la squadra. Per questo periodo di partite tutti questi giocatori saranno a disposizione. Lozano si allena oggi per la prima volta dopo la sosta. La partita più importante adesso è la Sampdoria. Affronteremo un ciclo di partite importanti, 4 su 5 al San Paolo. Ci saranno delle rotazioni, per me è indispensabile utilizzare tutti i giocatori a disposizione. La qualità della rosa me lo permette”.

“Tutte le partite sono un rischio e vanno affrontate al meglio. Abbiamo fatto male nella fase difensiva, ma nessuno ha evidenziato quanto abbiamo fatto bene in fase offensiva. Nelle palle inattive, nell’attacco e nel contrattacco. E questo va pesato, così come vanno pesate le difficoltà nella fase difensiva. ”

“Llorente ha dimostrato grande professionalità. Si è presentato in ottime condizioni. Chiunque potrebbe giocare 90′. Dipende da cosa chiede un allenatore. Una volta dissi ad un giocatore non ti faccio giocare perchè non ti vedo in buone condizioni, lui mi rispose stai tranquillo che se non mi chiedi di correre 90′ i gol li faccio lo stesso. Fernando è un giocatore a disposizione della squadra, non vi meravigliate se dovesse giocare dall’inizio domani.”

“A me piace sentire dire ai giocatori che vogliono vincere. L’ambiente è molto motivato. Avere giocatori con esperienza è molto importante, soprattutto per i giovani.”

“Milik ieri ha lavorato con la squadra, il problema che aveva è completamente sparito. La sua condizione è buona ed è completamente recuperato.”

“La condizione di Koulibaly è migliorata, sta bene.”

“Sicuramente l’Inter ha fatto una campagna acquisti che ha portato entusiasmo. Conte è molto determinato e molto bravo. E’ nella normalità delle cose che l’Inter sia considerata una pretendente a vincere. Avere più squadre che competono è

“Il Napoli negli ultimi anni ha lottato e il nostro obiettivo è lottare ancora di più”.

“Il Napoli non ha mai fatto molti abbonamenti, il tifoso azzurro si appassiona mano a mano. Lo stadio ora è più confortevole, sono stato a vederlo, ed è stato fatto un bel lavoro.”

“Sono stati evidenziati ancora problemi legati al razzismo, anzi più che razzismo ignoranza. Se un giocatore di colore viene insultato non ci possiamo confondere, è razzismo non rivalità sportiva. ”

“4-2-3-1 / 4-3-3. Il sistema di gioco lo puoi vedere solo quando la squadra non ha la palla. Il Napoli 4-2-3-1 non ha mai giocato. L’anno scorso abbiamo giocato due partite 4-3-3, il resto 4-4-2. Nella fase d’attacco non abbiamo giocato mai con due attaccanti: quando giochiamo con Milik è Mertens uno fa la punta centrale e un altro gioca più indietro in una linea a tre o a quattro. Mai abbiamo attaccato con quattro difensori, ma sempre con due o 3. Quando metto Fabian a fare il trequartista, lui in fase difensiva fa lo stesso lavoro che fa l’attaccante.”

“Se parliamo di equilibrio forse è vero che non l’avevamo. I problemi che abbiamo avuto sono stati legati alla distanza tra i centrocampisti e i difensori. C’è stato poco slittamento laterale che ha portato a problemi tra il terzino e il centrale.”

“L’inizio della Samp non è stato brillante. Contro il Sassuolo per una parte di gara sono stati padroni del campo. E’ una squadra che sta cercando di giocare in maniera diversa. Siamo molto rispettosi, giocano a calcio, rimane una partita insidiosa.”

“Sono d’accordo che il fatto che prendiamo 7 gol non piaccia all’assessore. Ma credo che non piaccia nemmeno il fatto che non siano ancora pronti gli spogliatoi.”

“Col Liverpool ormai non abbiamo segreti. Cominceremo a pensarci da domani.”

“Il miglior allenamento è la partita. Allan è un giocatore molto importante per noi, ma come tutti entrerà nella rotazione che voglio fare per queste partite.”

“A me da fastidio che la squadra prenda 7 gol in due partite. E’ stato completamente ribaltato quello che si diceva l’anno scorso. Abbiamo concretizzato più di quello che abbiamo creato. Voglio tirar fuori il meglio dai miei giocatori. Il mio obiettivo è che questa squadra giochi un calcio propositivo, perchè abbiamo i giocatori per poterlo fare. Questa è una squadra che sa palleggiare, quando l’uscita da dietro è pulita l’occasione si crea sempre. ”

“Mertens e Callejon sono molto affidabili, abbiamo il tempo per trovare una soluzione per tutti e due.”

“Noi siamo tutti un po’ critici. Valutiamo prima le cose meno buone e poi le cose buone. Se vuoi migliorare devi essere focalizzato sulle cose su cui puoi migliorare.”

“Di fondamentale importanza c’è l’unità di intenti. Poi ogni squadra ha le proprie caratteristiche, la differenza la fa la testa. I sacrifici vanno fatti ma vanno fatti insieme. Le motivazioni individuali, sommate, fanno una grande motivazione collettiva. “

