Ancelotti su Lozano: “Sa fare diversi ruoli in attacco, è un ragazzo serio”

In conferenza stampa il mister Ancelotti ha parlato anche del nuovo acquisto Hirving Lozano; lo ha definito un ragazzo serio che aumenta la qualità della squadra.

Su Hirving Lozano Ancelotti ha speso solo belle parole in conferenza stampa; per il mister il messicano aumenta anche la qualità della squadra in generale ed in più è capace di coprire più ruoli in attacco.

Di seguito le sue parole sul neo-acquisto:

“Abbiamo preso un giocatore molto bravo e forte e siamo stati dietro di lui parecchio, non è stato semplice; arriva un giocatore che aumenta il tasso di qualità della squadra. Soprattutto davanti. Un ragazzo serio, gli ho parlato ieri.

Lozano può giocare a sinistra ma anche davanti; a noi piacciono i giocatori che possono fare tutto.“

