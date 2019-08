Ancelotti su Milik: “Resta a Castel Volturno, proverà per la Juventus”

Carlo Ancelotti ha informato i tifosi e gli addetti sulle condizioni di Arek Milik; il polacco salterà la Fiorentina e proverà a recuperare per la Juventus.

Ora è ufficiale, Arek Milik salterà la partita contro la Fiorentina. Ad annunciarlo è stato lo stesso Carlo Ancelotti nel corso della conferenza stampa; il polacco proverà a recuperare per la partita di Torino contro la Juventus, prevista per il prossimo fine settimana.

Di seguito le parole del mister:

“Milik ci ha provato stamane, ma ancora sente fastidio. Considerando che ha lavorato poco da dopo Ferragosto in poi, lo lasciamo qua per cercare di recuperarlo per la prossima.”

