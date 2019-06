Dopo un breve tappa a Londra e un passaggio a Napoli Mister Ancelotti è arrivato in Canada, dove trascorrerà le vacanze.

Meritato e necessario il riposo ma con occhi e orecchie sempre allerta. Vacanze ma non troppo, perché se c’è da scaricare le tensioni accumulate in stagione, l’adrenalina resta alta in attesa di mettere a posto i tasselli giusti e ripartire per la prossima con un sogno nel cuore da trasformare in realtà.

