Momblano: “La Juventus vuole Guardiola”

Luca Momblano, giornalista di Telelombardia, ha commentato a Radio CRC la possibilità di vedere Guardiola sulla panchina della Juventus.

A Radio CRC, durante la trasmissione di Umberto Chiariello, è intervenuto Luca Momblano, giornalista di Telelombardia. Il suo intervento riguarda la voce che sta girando in questi giorni sulla Juventus, ovvero la possiblità di vedere Guardiola sulla panchina del club.

Secondo le sue parole, la Juventus agirebbe solo se non ci saranno problemi legali dovuti anche alla clausola. Di seguito il suo commento:

“Ieri sera ho potuto constatare da fonte unica questa possibilità: Guardiola avrebbe, dopo la vittoria della FA Cup, comunicato la propria volontà alla dirigenza del City di andare via dall’Inghilterra. Su questo fronte ci sarebbe un cambio d’ottica importante: la Juventus o chi per lei, Guardiola o chi per lui, hanno ragionato molto sulla clausola.

L’eventuale mancata partecipazione alla Champions del City, con la clausola valida fino al 15 giugno, dice molto sul perché la Juventus sta temporeggiando. Se la Juventus si dovesse rendere conto dell’impossibilità di prendere Guardiola, non affonderà il colpo: deve essere tutto morbido e liscio.

Possibilità di vedere Sarri alla Juve? Ditemi voi. Io mi fermo a queste due istanze: Sarri allenatore della Juventus, dall’altro qualcosa che naviga a piani più altri, senza date, annunciando l’arrivo di Guardiola.”



Comments

comments