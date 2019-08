Ancelotti: “Voglio vedere una squadra con personalità. Con la Juve test indicativo”

Segui con noi live la conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida contro la Juventus. Per aggiornare premi f5.

“E’ un test indicativo perchè il nostro obiettivo è cercare di dimostrare di essere competitivi contro la squadra che è sempre favorita per la vittoria finale. Le sensazioni sono buone, poi c’è il campo.”

“Il girone di Champions è un girone migliore rispetto allo scorso anno. Il Liverpool lo conoscono tutti il Salisburgo e il Genk un po’ meno. E’ un girone da affrontare con la massima attenzione”.

“Se Llorente arriva sono molto contento. Nessun rimpianto per Icardi.”

“Spero di vedere Sarri in campo, sarebbe uno stimolo in più. E soprattutto mi farebbe piacere vedere che sta bene”.

“Lozano è arrivato in un’ottima condizione, sta bene. Si sta adattando alle nuove idee, è pronto per giocare.”

“Orsato? Ci son tanti arbitri bravi, Orsato ha grande esperienza internazionale. Nessun problema per noi.”

“Juve-Napoli alla seconda toglie un po’ di importanza al risultato. Voglio dare conferma alle sensazioni che ho. Mi aspetto la dimostrazione che possiamo essere molto competitivi.”

“Il Napoli a 3 a centrocampo ci può stare solo quando dobbiamo difendere bassi. Di Firenze mi è rimasto il sapore della vittoria in un campo difficile, ostico. I 3 gol della Fiorentina sono arrivati da un rigore che non aveva modo di esistere e da un calcio d’angolo. Non sono preoccupato. ”

“Voglio vedere una squadra che gioca con personalità. Sono arrivati giocatori nuovi che miglioreranno la qualità dell’organico. Mi auguro di mettere insieme tutta questa qualità. ”

“Luis Enrique? C’è poco da dire. Posso solo esprimere la mia vicinanza ad un collega in un momento drammatico.”

“I problemi che abbiamo avuto non sono legati alla condizione di Koulibaly e Allan. Llorente lo conoscono tutti, è un attaccante diverso da quelli che abbiamo. Può aiutarci ad aumentare la qualità della squadra. ”

“Davanti stanno facendo bene, se la palla esce pulita da dietro gli attaccanti possono sfruttare il campo in velocità.”

“Sono contento. Non siamo ancora alla fine di agosto ma sono contentissimo. Tutto è andato per il verso giusto per quanto mi riguarda.”

“L’ultima volta che ho sentito Ronaldo è stata a Napoli, non l’ho sentito nel dopo Allegri. Contro la Juventus occorre la partita completa.”

“L’equilibrio va trovato tatticamente. Ci sono piccolissimi dettagli che dobbiamo sistemare.”

“Credo che per giocare questo tipo di partite devi pensare di contare su tutti. Certamente non sarà una partita che giocherò con 11 giocatori, la voglio giocare sicuramente con 14 giocatori e tutti devono essere pronti. ”

“Milik non sarà disponibile per Torino. Contiamo sulla sosta per poter rivederlo al 100%”

“Credo che la nuova regola sul fallo di mano ha complicato la decisione arbitrale. Hanno cercato di rendere il fallo di mano il più oggettivo possibile ma ci sono alcune situazioni che invece sono solo a discrezione dell’arbitro. Si rischia di complicare la vita agli arbitri. ”

“Ghoulam sta bene, era pronto anche a Firenze. E’ in un’ottima condizione. ”

“Come dico con onestà che non era rigore quello su Zielinski dico con onestà che non era rigore quello di Mertens.”

“Credo che la società abbia fatto un lavoro straordinario. Anche il mercato in uscita è stato faticoso per la società. Non abbiamo forzato nessuno ad uscire. Qualcuno ha voluto avere la possibilità di giocare un po’ di più e gli è stato concesso. Al momento la rosa è questa e lotteremo con questi uomini”.

“Lozano è un profilo ideale per noi, sia dal punto di vista tecnico che societario.”

