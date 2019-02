Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni della stampa nella conferenza di presentazione della gara contro lo Zurigo.

“Per ora la pagella alla squadra è 7, ma spero di dare un voto più alto alla fine. In quali materie bisogna migliorare? A me è sono sempre piaciute la storia e la matematica. Di 5 non ce ne sono, forse qualche prova singola ma non credo si arrivi a rimandati”.

