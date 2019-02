Meret: “Non mi sento inferiore a Donnarumma. Posso imparare tanto da Opsina”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della partita di Europa League contro lo Zurigo.

“Da Ospina e Karnezis posso solo imparare molto, sono due portieri con grande esperienza. Con Ospina ho un buonissimo rapporto e questa alternanza fa bene ad entrambi.

Per tutti i giocatori credo sia un orgoglio giocare con la Nazionale, penso a far bene qui a Napoli per essere chiamato anche in Nazionale.

Fa piacere essere considerato ma non devo distrarmi e non devo avere troppe pressioni o condizionamenti esterni, ho ancora tanto da lavorare.

Confronto con Donnarumma? Lui parte avvantaggiato perchè gioca da 3-4 anni in Serie A, tecnicamente non mi sento inferiore a lui. Io voglio sempre dare il massimo poi saranno gli allenatori a decidere.

Di Napoli mi è piaciuto sicuramente il clima, sono abituato a quello del nord e qui praticamente non ho mai avuto freddo. Poi mi piace molto il cibo. Piatto preferito? Mangio veramente di tutto, dalla pizza alla carne e il pesce. Della squadra mi ha colpito molto la coesione del gruppo”.

