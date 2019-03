Anche il Tottenham su Chiesa: la concorrenza aumenta

Il Tottenham si inserisce di prepotenza nella corsa per Federico Chiesa, obiettivo mai troppo nascosto anche del Napoli.

Dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni su una nuova concorrente per Federico Chiesa, talento della Fiorentina cercato anche dal Napoli. Il Sun riporta che il Tottenham si vuole inserire di prepotenza nella corsa al giocatore in forza ai viola.

A quanto pare alla società non spaventa la richiesta di 80 milioni da parte della Fiorentina; stessa cifra che non permette ai club di Serie A (quali Juventus, Napoli per l’appunto, Inter) di fare i passi decisivi per intavolare la trattativa.

Quel che è certo è che sarà una delle trattative più calde dell’estate quella per accaparrarsi Federico Chiesa, semmai vorrà lasciare Firenze.

