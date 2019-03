Nessun caso Insigne, AdL vuole farne una bandiera

Dopo una frase detta ieri da Insigne, durante il suo sfogo, si sono scatenate delle voci che volevano una rottura con il Napoli. Puntualmente smentite.

Per Sky Sport non esiste nessun caso Insigne a Napoli, dopo la fatidica frase che ha fatto scatenare alcune voci (“Darò il massimo finché sarò qui” ndr). Alcuni si sono spaventati, ma quella frase non rappresenta né un segno di rottura né un ultimatum.

Sempre Sky Sport riferisce che il calciatore si trova alla grande al Napoli, ora che è anche capitano; AdL, inoltre, lo vuole rendere una bandiera. Infine, un particolare di non poco conto: non c’è nessuna clausola rescissoria nel suo contratto. Per tutte queste ragioni non esiste nessun caso intorno ad Insigne.

