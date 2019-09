Ancora Del Genio: “Stipendi già al limite considerando il fatturato”

Paolo Del Genio torna a parlare del Napoli e questa volta si sofferma sul monte stipendi e sul fatto che è molto vicino al limite imposto dal FFP.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio ha parlato di nuovo del Napoli; questa volta però si è soffermato sul monte stipendi del club azzurro e sul fatto che non può andare oltre, dato che ha quasi raggiunto il limite imposto dal FFP.

Di seguito le sue parole:

“Non so come il Napoli ci arriverà alla sfida con la Sampdoria. Si torna dalle nazionali, poi c’è anche la sfida al Liverpool subito dopo e quindi credo vedremo 5-6 giocatori diversi. Campagna abbonamenti non decolla? I motivi sono tanti e quindi difficili da risolvere.

C’è anche una questione di comunicazione, bisognerebbe una volta per tutte chiarire e ripetere certe cose, ovvero che siamo un club che starà su questi livelli perchè il monte stipendi sfiora il 70% del fatturato che viene imposto dal fair play finanziario.

Fino a quando c’è la Champions ci siamo dentro, ma siamo talmente al limite che il Napoli non può seguire altra strada. I top player non li prendi, se non quando non sono al top, quindi il Napoli deve andare avanti con giocatori in crescita per restare ad alto livello.“

