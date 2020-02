Ancora Pistocchi contro gli arbitri: “Nicchi manda avanti chi lo vota”

Maurizio Pistocchi è intervenuto nella trasmissione radio di Tutto Mercato Web, Maracanà, e ha parlato ancora della situazione degli arbitri.

Di seguito il suo intervento:

“Nicchi non poteva essere rieletto e sono state cambiate le regole. La situazione arbitrale non è buona. Eravamo noti per avere una classe arbitrale di altissimo livello ma oggi facciamo fatica a mandarli in campo internazionale.

Mandiamo Orsato ma è a limite dell’età. Questo vuol dire che c’è stata una gestione fallimentare. Lo si vede domenicalmente, come dice Fonseca c’è una difformità di giudizio da campo a campo. Boggi ha detto che è preoccupato per i giovani arbitri e ha ragione.

Il problema è la gestione. L’impressione è che non vadano avanti i migliori ma quelli che assicurano il loro voto a Nicchi. Non voglio essere catastrofista, ma c’è una gestione molto particolare di Nicchi. Il compito del presidente dell’AIA è curare la crescita degli arbitri.

Se il risultato è questo, Nicchi dovrebbe dimettersi: non rimanere ancorato a una poltrona.“

Comments

comments