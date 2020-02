Insigne parla di Messi: “Il più forte della storia dopo Maradona”

Lorenzo Insigne, nella sua intervista per Sky, ha parlato anche di Lionel Messi, che sarà al San Paolo nel match di Champions League tra Napoli e Barcellona.

Per Insigne l’argentino del Barcellona è il più forte della storia dopo Maradona; di seguito le sue parole:

“Messi ha delle doti che non ha nessuno. Ha un uno contro uno da invidiare. Io sono innamorato di lui come calciatore e come persona perché rispetto ad altri calciatori non si sente troppo parlare della sua vita privata.

Lionel è uno molto riservato e questo gli fa onore. Penso che sia un campione anche fuori dal campo. Dopo Maradona è il giocatore più forte al Mondo. Sempre prima Maradona.“

