Andrea Pinamonti: l’attaccante pronto ad esplodere

Tra i vari giovani del mondiale Under 20 che si stanno mettendo in mostra c’è anche Andrea Pinamonti, attaccante che unisce la tecnica ad un gran fisico.

Quando si parla di prime punte italiane i nomi che arrivano sempre in mente sono i soliti noti. Tra i più recenti possiamo trovare Immobile o Belotti; uno di cui sicuro se ne sentirà parlare molto negli anni a venire è Andrea Pinamonti.

Attaccante classe ’99, di proprietà dell’Inter (che si strofina le mani), sta mostrando di che pasta è fatto; prima con il Frosinone, dov’è stato in prestito secco, ed ora con la nazionale italiana nei mondiali Under 20. Con il Frosinone, quest’anno alla sua prima esperienza in A, ha totalizzato 5 reti e 3 assist. Il prossimo anno lo vedremo ancora sui campi di A, magari in un’altra squadra medio-piccola per accumulare esperienza.

Andrea abbina un fisico importante (185 cm) ad una buona tecnica e una buona capacità di dribbling. Infatti è capace anche di saltare l’uomo per crearsi da solo le occasioni; oltre a ciò ha fatto vedere anche di essere molto abile nel gioco aereo.

In area di rigore è un attaccante che sa come fare e come muoversi, trovandosi gli spazi necessari per tirare o colpire di testa. In più è bravo anche a trovare i compagni e realizzare l’ultimo passaggio; al Napoli, sotto l’ala di Milik, un attaccante del genere potrebbe fare molto comodo.

Pinamonti è giovane e dal polacco potrebbe imparare qualcosa in più, come i tiri da fuori (Milik è stato il migliore in questo). Inoltre Ancelotti potrebbe valorizzarlo a dovere, data la sua esperienza, e di sicuro giocherebbe più di qualche partita con il turnover. A prescindere da tutto, al Napoli serve una punta di riserva e lui potrebbe fare proprio al caso.

Per ora Andrea continua a mettersi in mostra nei mondiali Under 20, facendo vedere quelle che sono le sue qualità. In questo momento il suo valore si attesta sui 7 milioni, secondo transfermarkt, ma se continua così il suo valore è destinato ad aumentare nel breve periodo.

fonte foto: Account Facebook Ufficiale di Andrea Pinamonti.

