Anticipo terza giornata: al termine del primo tempo a Firenze la Juventus festeggia lo 0-0

Allo stadio Franchi di Firenze nel primo anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2019-20, si è concluso il primo tempo di Fiorentina-Juventus sul risultato di 0-0.

Una bella Fiorentina sfiora più volte il gol del vantaggio contro una Juventus inguardabile e fortunata.

Per i bianconeri allarme infortuni in vista della gara di Champions contro l’Atletico Madrid. Durante la prima frazione di gioco sono usciti per problemi muscolari prima Douglas Costa sostituito da Bernardeschi, poi Pjanic sostituito da Bentancur.

