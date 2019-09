Fiorentina-Juventus: le formazioni ufficiali dell’anticipo

Alle 15 prenderà il via la terza giornata di Serie A con Fiorentina-Juventus; di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

La Fiorentina per cercare la prima vittoria in questa stagione ed in generale per non mettere un altro risultato negativo in cascina. La Juventus di Sarri invece vuole proseguire sul percorso di vittorie cominciato contro Parma e Napoli.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre che si affronteranno alle 15.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All.: Montella

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Maurizio Sarri.

