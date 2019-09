Antonio Conte in conferenza: “Napoli molto forte e ha un grande allenatore”

“Con la Lazio sarà un test molto molto impegnativo, uno dei più difficili da inizio stagione.

Se entriamo in campo con ancora in testa gli elogi per il derby significa che non abbiamo capito niente. Deve essere resettato tutto.

Vedo proclami eccessivi dopo 4 giornate, per esperienza so che viene fatto ad arte per darci poi qualche mazzata. Ci saranno anche delle cadute ma dovremo essere bravi a rialzarci.

Non c’è solo la Juve, il Napoli non lo state considerando, ma è molto molto forte, non ha venduto nessuno, ha comprato bene e ha un grande allenatore.