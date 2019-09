La scheda. Il Napoli ritrova il portafortuna Di Bello a distanza di un anno

Per Napoli-Cagliari, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019-20 e in programma allo stadio San Paolo mercoledì 25 settembre alle ore 21:00, è stata designata la seguente sestina arbitrale guidata dall’arbitro Di Bello:

ARBITRO: Marco DI BELLO di Brindisi;

assistenti di linea: Schenone e De Meo;

IV uomo: Pezzuto;

addetto al VAR: La Penna;

assistente al VAR: Longo.

Marco Di Bello, 38enne bancario di Brindisi, è alla sua nona stagione nella CAN di Serie a e Serie B. Internazionale dal gennaio 2018 ha diretto 91 partite in Serie A.

Di Bello ritrova il Napoli a distanza di quasi un anno. L’ultima gara del Napoli arbitrata da Di Bello risale al 7 ottobre 2018 (Napoli-Sassuolo 2-0). In totale sono invece 9 i precedenti del Napoli con Di Bello terminati tutti con una vittoria degli azzurri.

Nove anche i precedenti di Di Bello con il Cagliari e i sardi hanno rimediato 3 pareggi e 6 sconfitte.

Non ha mai diretto una sfida tra Napoli e Cagliari.

La gestione dei cartellini di Di Bello, arbitro dalla buona personalità che predilige interrompere poco il gioco, è in media con quella dei suoi colleghi (circa 4,5 a partita). Lo stesso vale per le espulsioni (1 ogni 3,6 gare) e i calci di rigore fischiati (1 ogni 3,3 partite). Di Bello tende a interrompere poco il gioco ed è ritenuto uno dei migliori arbitri dell’organico della CAN di Serie A.

