Antonio Conte incontra nel pomeriggio i detenuti del carcere di Poggioreale

Antonio Conte, e in sarà protagonista di «Pensieri di Libertà” ciclo di incontri in corso presso la Casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale
L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, proseguirà fino al 15 luglio 2026. L’incontro con Conte è in programma oggi alle ore 15.00. L’appuntamento si inserisce in un percorso che mira a creare occasioni di confronto tra detenuti, mondo accademico e rappresentanti della società civile, utilizzando diversi linguaggi per stimolare pensieri, riflessioni.
Attraverso il coinvolgimento di docenti e studenti, ogni incontro è pensato come un momento di scambio su tematiche che vanno dall’arte alla scienza, dalla filosofia allo sport, con l’intento di attribuire alla formazione un ruolo attivo nel percorso rieducativo.