Antonio Conte: “Stiamo lottando per lo scudetto ma nessuno ci regalerà nulla”

Antonio Conte prima di Monza-Napoli: un passo in avanti per provare a scalare la vetta. Domani in difesa Rafa Marin

Le parole dell’allenatore:

Questione di pressione? C’è da conquistare il posto in Champions. I 3 punti a Monza ci consentono di avvicinarci a questo obiettivo. Siamo li e diamo fastidio fino alla fine. Quanto manca per la ciliegina sulla torta? Non mi sento di confermare tutte le cose che ho detto. Dissi che Napoli non era tappa di passaggio poi Kvara è andato via e ha sconfessato quanto avevo detto. Oggi alimentiamo il sogno anche oltre le nostre possibilità. Dobbiamo essere bravi ad andare oltre le difficoltà facendo il massimo con quello che abbiamo. Vittoria in trasferta che manca da 91 giorni: sono dati inconfutabili però è vero che siamo secondi dietro l’Inter a 3 punti. I pareggi con Roma e Lazio sono arrivati all’ultimo minuto, non siamo stati fortunati. Questa squadra ha avuto una certa regolarità. Solo così si possono ottenere certi risultati. Vorremmo riprendere a vincere. Rafa Marin? Toccherà a lui domani. Complimenti all’inter per la Champions che sta facendo, loro sono in tutte le competizioni. Noi stiamo facendo un qualcosa di straordinario. Il calcio italiano è tornato ad essere di livello. Buongiorno? Senza pressione, ne fretta, non vogliamo mettere date. Alibi zero domani si va a vincere la partita. Insidie di questa partita? Le partite vanno giocate, nessuno è favorito sulla carta. Non c’è scritto nulla da nessuna parte. Dobbiamo essere bravi e maturi, stiamo lottando per lo scudetto ma nessuno ci regalerà nulla. A chi auguro di segnare? A Di Lorenzo (ride ndr) mi aspetto da Giovanni di tornare al gol e di portare bene anche a lui (come a McTominay)”

