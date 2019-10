Antonio Corbo: “Ai proclami di luglio è preferibile vincere a maggio”

Riprende su Canale il consueto appuntamento con la trasmissione “Ne parliamo il lunedì” condotta da Silver Mele.

Nel corso della puntata di ieri Antonio Corbo particolarmente severo con il Napoli, il quale ‘suggerisce’ al Napoli piuttosto che fare proclami a luglio sarebbe meglio vincere a maggio.

Corbo ha poi fatto il punto sull’infortunio di Manolas che in mix zone ha tranquillizzato tutti dicendosi disponibile per la trasferta di Champions in Belgio contro il Genk.

Corbo ha sottolineato che il calciatore greco si è sottoposto a due diagnosi per verificare prima l’entità del risentimento che lo ha costretto ad uscire durante Napoli-Brescia poi per valutarne l’effettiva disponibilità per la gara di Champions Legaue.

Comments

comments