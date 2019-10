Koulibaly, l’amico: “Ama Napoli, ma è legittimo voler arrivare in un top club”

Kalidou Koulibaly ed il suo rapporto con Napoli al centro delle parole di Julien Gorius, ex compagno di Koulibaly al Metz, ai microfoni de Il Mattino.

“Kalidou mi ha sempre raccontato del suo amore per la gente di Napoli: anche sua moglie si trova benissimo in città, i loro figli sono napoletani. Però stiamo parlando di professionisti, credo sia legittima una sua ambizione di arrivare a giocare in uno dei primi cinque club al mondo che si sono interessati a lui. Napoli lo ha accolto come un figlio, sente forte il legame con questa terra. Kalidou è al Napoli dal 2014 nonostante le tante offerte ricevute. Questo è anche il suo modo di sdebitarsi per il tanto amore dei napoletani”.

Comments

comments