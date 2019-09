Termina il primo tempo tra Armenia-Italia, gara valida per la qualificazione agli Europei che si svolgeranno nel 2020.

Partita che inizia in salita per gli azzurri che vanno in svantaggio dopo pochi minuti con la rete armena di Karapethian. La squadra di Mancini ha poi preso in mano il pallino del gioco e ha pareggiato con un gol di Belotti.

L’Italia giocherà il secondo tempo in 11 contro 10 vista l’espulsione dell’armeno Karapethian, l’autore del gol.

Comments

comments