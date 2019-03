Aronica: “Abbiamo battuto diverse volte la Juventus, con loro è sempre stata la partita dell’anno”

Salvatore Aronica, ex giocatore del Napoli ed attualmente allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Abbiamo battuto diverse volte la Juventus, ricordo il 2-3 in casa loro e la vittoria in finale di Coppa Italia con la Juve che iniziava ad essere stellare con Conte in panchina.

Dagli anni miei a Napoli fino ad oggi la partita con la Juventus è stata sempre la partita dell’anno, negli ultimi anni è stata infuocata perchè era decisiva anche per la lotta scudetto, quest’anno non è così ma è comunque una partita di grande prestigio.

Con Cannavaro e Campagnaro parlavamo molto, poi molto faceva anche il lavoro di Mazzarri, io ero un po’ avvantaggiato perchè conoscevo le sue idee.

A chi mi ispiro di più tra Ancelotti e Allegri? Parliamo di due grandissimi allenatori, Ancelotti ha vinto tanto in Europa e Allegri in Italia, il calcio di Ancelotti comunque mi piace molto di più anche come gestione del gruppo. “

