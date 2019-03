Domani a Castel Volturno ci sarà la conferenza stampa di mister Carlo Ancelotti

Domani sarà vigilia di Napoli-Juventus, partita mai banale e scontata, partita che al di là della classifica non è mai come le altre specialmente per i napoletani.

Per questo motivo non poteva mancare la conferenza stampa di mister Ancelotti che domenica vivrà il suo primo Napoli-Juventus.

Appuntamento domani a Castel Volturno alle ore 15:00.

