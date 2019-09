As, Calemme: “Fabian tra i migliori in Europa. Llorente il giocatore che mancava al Napoli”

Mirko Calemme, giornalista As, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal.

“C’era tanta attesa in Spagna per vedere quanto sarebbe cresciuto Fabian con Ancelotti, e non ha deluso le aspettative. In Spagna hanno la certezza che tornerà, magari o al Real o al Barcellona, ma con il Napoli non sarà di certo facile. Fabian sta migliorando di partita in partita, deve trovare maggiore concretezza sotto porta e poi diventerà uno dei più forti in Europa.

Applausi anche per Llorente, ha lavorato tutta l’estate come se fosse già in un club. So che è innamorato pazzo della città, non si aspettava questa accoglienza e vuole ripagarla. Era il giocatore che mancava all’attacco del Napoli. Accetta la panchina, accetta i 10 minuti, darà una mano ai più giovani, perfetto. Alcuni colleghi spagnoli erano increduli, mi chiedevano ma perchè solo il Napoli ha pensato a Llorente?”

