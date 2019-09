Rigore Insigne: prima applicazione della nuova regola

Il rigore di Insigne contro il Lecce è stato il primo su cui è stata applicata la nuova norma in vigore da quest’anno. La spiegazione:

Per la prima volta da quando è stato modificato il regolamento è stato annullato un calcio di rigore, quallo calciato da Lorenzo Insigne e inizialmente parato da Gabriel al 38′. La decisione dell’arbitro Piccinini è arrivata in quanto – come stabilito dalle nuove norme – il portiere deve tenere almeno un piede sulla linea di porta in occasione dei calci di rigore.

