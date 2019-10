As, Calemme: “Real in vantaggio su Fabian. Per tenerlo il Napoli deve fare follie”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista AS.

“In questo momento il Real Madrid è il club che si sta muovendo più concretamente per Fabian Ruiz. Quello che abbiamo raccontato è che per ora è partita la trattativa per rinnovare il contratto con il Napoli, ma i suoi agenti non vorrebbero una clausola così alta. I blancos sono pronti ad investire 70-80 milioni di euro già dall’estate prossima, non vorrebbero una clausola superiore ai 100 milioni di euro. Fabian ha un contratto fino al 2023 senza clausola, il Napoli è in una botte di ferro per adesso, ma sarà inevitabile non rinnovargli il contratto. L’obiettivo è quello di tenerlo. Fabian guadagna intorno ai 2,5 milioni + bonus, ma l’aumento dovrà essere davvero importante. Un anno fa fu sottovalutato, ma ci siamo resi conto quanto è forte. In Spagna non l’hanno capito del tutto fin quando non l’hanno visto in Nazionale. E’ sempre il migliore in campo con la Nazionale, quindi blindarlo significherà fare uno sforzo economico. Il Barcellona anche lo monitora, sebbene deve sfoltire un po’ a centrocampo. L’Atletico Madrid ha tanta stima di Fabian, quindi terrei d’occhio anche loro. Se il Napoli accontenta il calciatore con una clasuola rescissoria intorno agli 80 milioni di euro, andrà al Real Madrid, perché ha fatto sapere che a quelle cifre lo prenderà sicuro”.

