Bellinazzo: “Napoli troppo discontinuo per lottare con la Juventus”

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole24Ore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della squadra azzurra.

“La lotta per vincere è contemporaneamente sportiva ed economica per come è cambiato il calcio. La Champions non dà solo soddisfazioni sul campo ma anche dal punto di vista monetario.

I valori economici pesano nell’arco di un campionato dove l’ampiezza della rosa fa la differenza. Il Napoli in questi anni ha fatto vedere con Sarri e Ancelotti un calcio superiore a quello della Juve ma non è stato in grado di mantenere quella tensione per tutta la stagione. L’unica squadra che si mantiene in scia della squadra bianconera dal punto di vista economico e sportivo è l’Inter”.

Comments

comments