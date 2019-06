As, Rodrigo attende un club più prestigioso del Napoli

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente dall’Italia per il quotidiano spagnolo As.

“L’aria che tira porta verso un addio di Rodrigo al Valencia, ma le ultime indicazioni che ho avuto è che attende un’offerta più importante e prestigiosa del Napoli, tipo dal Barcellona. Il Napoli è lontano dalle richieste del Valencia, che vuole 70 milioni di euro, vogliono inserire Diawara e Albiol in trattativa. So che Rodrigo e Lozano piacciono ad Ancelotti, come idea societaria, forse il messicano si adatta di più.

Hysaj è un nome sulla lista dell’Atletico Madrid, ma non c’è una trattativa reale. Piaceva Di Lorenzo, ma è del Napoli. Ciò che ci arriva dall’entourage di James, bisogna capire come finisce la storia del Decreto Crescita, perché è un dettaglio fondamentale. Con i termini di cui abbiamo già parlato, il Napoli pagherebbe James meno di quanto pagava Hamsik a lordo”.

