Fine del sogno

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni d’amore per il club inglese ponendo fine al sogno dei tifosi della Juventus.



“​Siamo il gruppo più felice del mondo, è incredibile quello che abbiamo fatto. Il campionato inglese è il più difficile al mondo, per il calendario, per il meteo, per le squadre che ci sono, per la qualità dei giocatori. Futuro? Il meglio deve ancora venire. Penso che non ci sia posto migliore al mondo dell’Inghilterra per fare il proprio lavoro. L’Inghilterra è come la Spagna o la Germania. Non sono stato negli altri Paesi, ma credo sia uguale. Se andassi in Italia sarebbe simile alla Spagna. In altri posti i tifosi si arrabbiano e ti fischiano, qui no. Qui ti supportano sempre. Anche io ho la maglia azzurra, sono uno di voi, uno del Manchester City”.

