Ass. Borriello: “Aggiudicati la gara per installazione sediolini. Entro l’estate tutto pronto”

Oggi ad ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio CRC è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli.

“Ieri è stata aggiudicata la gara per l’istallazione dei sediolini dello stadio San Paolo. Finalmente ieri abbiamo avuto questa bella notizia che aspettavamo da molto tempo e quindi ci siamo, finalmente si parte. Ci sono gli adempimenti di carattere amministrativo come le firme di contratti etc, ma avverrà tutto in maniera molto veloce. È un raggruppamento molto importante. Non c’è solo la Mondo, che è un’azienda leader nel settore, che si occupa non solo di sediolini, ma di riqualificazione degli stadi, ma ci sono anche aziende italiane e napoletane in questo raggruppamento.

La Mondo ha garantito il rispetto dei tempi? Per aggiudicarsi la gara credo che siano state rispettati quelli che erano i desideri del commissariamento e di tutti quanti noi. Non vedo difficoltà in questo. Non ho ancora numeri, è avvenuto tutto ieri. Oggi credo che ci saranno informazioni più precise. Vogliamo tranquillizzare tutti. I lavori sono già in corso da parecchio tempo.

Sediolini in tempo per le Universiadi? Credo proprio di sì. La gara si è fatta per i sediolini per le Universiadi (ride ndr). Io sono sempre preoccupato per i lavori pubblici. Qui si parla di 13 milioni di euro, non sono una sciocchezza. Avevo questa preoccupazione e so bene quando si fanno lavori pubblici gli intoppi che possono esserci. Fortunatamente c’è una struttura commissariale che accelera tutti i tempi e quindi non dovremmo incorrere nelle difficoltà in cui si incorre quando ci sono appalti pubblici.

Per il 3 Luglio lavori completati? Li vogliamo fare iniziare!? (ride ndr) Saremo tutti pronti a controllare e a vigilare.

Crono-programma? In questo momento non c’è un crono-programma, ma solo l’aggiudicazione di una gara che aspettavamo da parecchio tempo con effetti immediati. Siamo a lavoro come lo siamo sempre stati. I ritardi ci sono stati perché è partito tutto con grande ritardo.

De Luca dice che la responsabilità dei ritardi è del Comune? Non lo conosco. C’è una struttura commissariale che è stata nominata dalla Regione e non dal Comune. Non conosco Crozza, ma De Luca (scherza ndr). Tutti hanno lavorato tanto e devo fare un grande plauso al commissario Basile.

Per la prima amichevole del Napoli ad agosto ci saranno nuovi sediolini al San Paolo? Assolutamente sì! C’è sempre qualcuno pronto a criticare senza cognizione di causa. Quando partono i lavori ai sediolini? Partono nei prossimi giorni “.

