Sky, Ugolini: “Si parla di Napoli nella terra di mezzo ma meglio riflettere sul ko della Juve”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Si è parlato tanto della terra di mezzo, del fatto che il Napoli sia a +14 sulla quinta, ma bisogna riflettere anche su ciò che è successo alla Juve, che a Madrid s’è trovata nel bel mezzo di una tempesta. Questo sia anche un monito per il Napoli. Il campionato italiano non è allenante per i bianconeri. Questo per dire che il Napoli deve impegnarsi al 100% in ogni partita perché deve avere una condizione top in questa fase cruciale della stagione”.

