Atletico-Juventus: il gesto del 5 di Cristiano Ronaldo

Durante la partita di Champions tra Altetico Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo si è reso protagonista con un gesto rivolto ai tifosi spagnoli.

Sul finire del primo tempo, proprio CR7 è stato catturato dalle telecamere mentre faceva con la mano il segno del ‘5’ con la mano; 5 come le sue Champions League vinte con la maglia dei Blancos, 5 come i Palloni d’Oro in bacheca.

Anche se involontariamente, con questo gesto Cristiano Ronaldo “prende in giro” anche i tifosi della Juventus, sconfitti nella finale di Cardiff proprio da lui e dal suo Real Madrid.

