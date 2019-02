Si chiudono oggi le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Crolla sulle note di “Un giorno all’improvviso” cantato dai tifosi colchoneros le Juventus che perde per 2-0 in casa dell’Atletico Madrid. Decidono i gol di Gimenez e Godin, la Champions si dimostra ancora una volta difficile per i bianconeri.

Nell’altra partita in programma oggi il Manchester City ha battuto per 3-2 lo Schalke grazie ai gol di Aguero, Sanè e Sterling. Inutile la doppietta su rigore di Bentaleb.

