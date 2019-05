Auricchio: “De Laurentiis ha detto una bugia, nessun ritardo ai lavori al San Paolo”

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC il Capo Gabinetto del Comune di Napoli Attilio Auricchio, ha parlato dei lavori al San Paolo in vista dell’Universiade 2019:

“De Laurentiis ha detto una bugia: nessun ritardo ai lavori al San Paolo. Siamo stati allo stadio l’altro giorno, i lavori procedono bene: è un bellissimo spettacolo vedere queste squadre di operai lavorare 24 ore su 24.

La potenzialità di Napoli l’abbiamo vista anni fa e ci siamo fatti trovare pronti nel momento più difficile. Vedere il San Paolo riqualificato è motivo d’orgoglio.

I maxi schermo restano.

I risultati stanno ripagando tutti quelli che hanno creduto in questo progetto. Ci sarà una coreografia spettacolare.

Vi ricordo che non ci sono ritardi: i lavori sono fatti per consentire all’impianto di presentarsi al meglio per le Universiadi e non per il campionato di serie A”.

Comments

comments