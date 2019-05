Primavera, gli azzurrini spazzati via dalla Juventus: finisce 4-0

Si chiude con una sconfitta il campionato della formazione Primavera del Napoli, caduta malamente sotto i colpi della Juventus.

A Vinovo, i bianconeri si sono imposti con il risultato di 4-0, mettendo subito la gara in discesa: dopo appena 7′, Frederiksen apre le marcature con un sinistro potentissimo. Al 26′, arriva il raddoppio, frutto di un bel colpo di testa di Makoun: in mezzo c’erano state due traverse, una per parte, colpite da Esposito e Markovic. Tre minuti dopo, la Juventus cala il tris, con una conclusione a giro di Fagioli. Al 90′, arriva anche il gol del definitivo 4-0, siglato da Markovic, che approfitta di un rinvio sbagliato di Idasiak.

