Auricchio sulla convenzione del San Paolo: “Puntiamo alla firma in settimana”

Attilio Auricchio, direttore generale del Comune di Napoli, ha parlato a Punto Nuovo Sport Show. L’argomento principale del suo intervento è stato il San Paolo, in particolare la nuova convenzione da firmare.

Di seguito le sue parole:

“La convenzione non è in discussione ma tutti si devono rendere conto che immaginare di condividere una convenzione con delle incombenze richiede un certo monitoraggio. Maxi-schermi? Non sono contenuti nella convenzione.

Oggi fanno parte del patrimonio del Comune, ma sulla gestione dei costi di manutenzione abbiamo tempo fino a dicembre per dare una decisione definitiva. Saranno fondamentali per tantissime attività: informazioni, cambi, immagini. I tornelli sono stati liquidati, ma non ne farei una discussione.

Il presidente ha accettato la valutazione dell’amministrazione sulla concessione annuale dello stadio di 5 anni più 5. Il periodo da sanare è un periodo che prevede due annualità, 2016-17 e 2017-18. Tempo fa, approvammo una convenzione in cui la somma a credito poteva essere compensata dalla somma a debito. Non ci sono problemi per la sottoscrizione della convenzione futura.

La foto delle persone in piedi sui seggiolini? Bruttissima ed è partita una campagna di sensibilizzazione. Dovremmo mostrare pubblicamente le facce di quelli che imbrattano lo stadio.

Oggi continuiamo l’appuntamento di ieri con il Presidente. L’obiettivo è chiudere in settimana la sottoscrizione della convenzione. Percentuali sulla chiusura? Più del 50%, è quasi tutto fatto. Rimangono da condividere alcune dinamiche che non riguardano nè il testo nè il pagamento.“

