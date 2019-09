Zazzaroni: “Pochi hanno scelte in attacco come il Napoli”

Ivan Zazzaroni ha parlato dell’abbondanza del Napoli in attacco e per lui in pochi hanno questa possibilità come le ha il club azzurro.

L’ampia scelta in attacco del Napoli non è una cosa comune a tutti i club. A parlarne è Ivan Zazzaroni, per cui secondo lui un parco attaccanti come quello del club azzurro ce l’hanno in pochi in Italia ma anche in Europa. Infine si è soffermato ancora una volta su James Rodriguez.

Di seguito le sue parole:

“Il pacchetto di attaccanti che ha il Napoli ce l’hanno poche squadre in Italia ed anche in Europa. Milik, Lozano, Llorente, oltre Mertens per i posti centrali. Poi c’è Insigne ed a destra Callejon sembra l’unico intoccabile. La concorrenza è fortissima.

James era un obiettivo primario, non come acquisto, ma come prestito. Ci ho parlato con Ancelotti.. L’obiettivo era il prestito, poi quando il Real ha fatto capire che lo vendeva soltanto per 40mln…“

