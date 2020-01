Azzi sulla scelta del ritiro: “Doverosa presa di coscienza”

Il giornalista Marco Azzi ha commentato la scelta della squadra di andare in ritiro dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Lo ha fatto tramite il suo profilo ufficiale di Twitter, reputando la scelta del ritiro come “doverosa presa di coscienza”. Di seguito il post pubblicato:

Andare in ritiro fino alla partita con la Juventus non sarà la soluzione per i gravi problemi del #Napoli, ma è una doverosa presa di coscienza della situazione da parte dei giocatori (per quanto tardiva). A furia di scherzare con il fuoco ci si brucia #NapoliFiorentina pic.twitter.com/borst6Q329

