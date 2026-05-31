Niente mondiali per Gilmour

La nota del club azzurro sull’infortunio di Gilmou

“Billy Gilmour, infortunatosi nel corso del match tra Scozia e Curacao, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore azzurro non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A Billy tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione!”.

MCTOMINAY ha manifestato il suo dispiacere su un post social: “Sono assolutamente devastato per te fratello, il calcio è un gioco crudele e non meriti questo, tieni la testa alta. I giocatori, lo staff e il paese ti vogliono bene“

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