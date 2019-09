Balotelli a Dazn: “Non mi esalta giocare contro Ronaldo”

Mario Balotelli, a domanda diretta da parte del collega di Dazn per un’intervista, fa capire che per lui non c’è differenza nel giocare contro Cristiano Ronaldo.Nessuna

Un Mario Balotelli molto diretto nell’intervista realizzata da Dazn. Lo si capisce dal breve estratto pubblicato proprio dalla pagina ufficiale della piattaforma in cui risponde alla domanda:

“L’idea di giocare contro Cristiano Ronaldo ti esalta?”

L’attaccante del Brescia, in maniera diretta, risponde che per lui non fa differenza perché cercherà di fare gol come nelle altre partite. Di seguito il breve video:

Balotelli risponde così ⬇#DAZN pic.twitter.com/2hdw8nxaZs — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 23, 2019

