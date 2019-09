Tifosi Bologna andranno ancora in pellegrinaggio per Mihajlovic

Per il 6 ottobre è previsto un altro pellegrinaggio per Sinisa Mihajlovic da parte dei tifosi bolognesi e invitano anche quelli laziali.

I tifosi della squadra rossoblù organizzano un pellegrinaggio al Santuario di San Luca per il 6 ottobre; per questo pellegrinaggio però invitano anche i sostenitori della Lazio, che giocherà proprio contro il Bologna in quella data.

Non è una novità questa iniziativa, dato che anche il 21 luglio scorso fu organizzata. Una dimostrazione di affetto della città per l’allenatore e soprattutto per l’uomo che sta lottando contro la leucemia all’Ospedale Sant’Orsola.

Già alla prima, con l’ovazione allo stadio, e poi la squadra dopo la vittoria contro il Brescia hanno fatto sentire la vicinanza. Insomma, ancora una volta tutto il Bologna è vicino a Sinisa per la lotta che sta combattendo.

