Barcellona, la federazione può autorizzare l’acquisto di un attaccante

Nell’ultimo periodo, il Barcellona è stato tormentato dagli infortuni, che hanno privato il tecnico Setien di due pedine molto importanti.

Si tratta di Luis Suarez e Ousmane Dembelè, per i quali la stagione è, molto probabilmente, già finita. Il club blaugrana potrebbe ottenere dalla federazione spagnola l’autorizzazione ad acquistare un nuovo attaccante, ma solo a patto che sia svincolato o militi nella Liga.

Secondo il quotidiano El Largero, i catalani avrebbero deciso di intervenire sul mercato, ma prima ci sarà da dimostrare alla federazione che, effettivamente, Dembelè debba star fermo per almeno cinque mesi. In caso di esito positivo, sembrano essere due i principali obiettivi del Barcellona: il primo è Rodrigo Moreno del Valencia, accostato tempo fa anche al Napoli; il secondo è Carlos Stuani del Girona, con un passato in Serie A, alla Reggina.

Comments

comments