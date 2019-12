Barcellona-Real Madrid: solo 0 a 0 nel Clasico

El Clasico tra Barcellona e Real Madrid è terminato, con le due squadre che non sono andate oltre lo 0 a 0. Un pareggio senza gol in pratica.

Questa sera si è tenuto el Clasico in Spagna; partita che interessa anche il Napoli in particolar modo, dato che il Barcellona è la prossima sfidante in Champions League.

Il derby spagnolo si è concluso con il risultato di 0 a 0, senza che le due squadre siano riuscite a siglare una rete. Entrambe salgono a 36 punti in classifica e mantengono la prima posizione, lasciando il Siviglia a -5.

